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Uyuşturucu kullanan liseli, okul bahçesinde bayıldı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde lise öğrencisi 19 yaşındaki N

06 Ekim 2017 15:12

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde lise öğrencisi 19 yaşındaki N.G., okul bahçesinde kullandığı uyuşturucunun etkisiyle baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı.
Çerkezköy\'de bir lisede eğitim alan N.G., geçen yıl uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ailesi tarafından tedavi görmesi amacıyla okuldan alındı. Bu yıl yeniden eğitimine başlayan N.G., arkadaşları tarafından okul bahçesinde baygın halde bulundu. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri N.G.\'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan N.G.\'nin uyuşturucu madde kullandığı belirtildi. N.G.\'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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