Uyuşturucu kartellerinin ev yapımı tank

T24 - Meksika silahlı kuvvetleri, uyuşturucu kaçakçılığında akla hayale gelmeyecek yöntemler uygulayan karteller tarafından üretilen el yapımı tanklar ele geçirdi.
Daha önce el yapımı denizaltılarını ele geçiren Meksika ordusu, bu kez de kaçakçıların yollarda korunmak için kullandıkları el yapımı tanklarını yakaladı.
Meksika’nın kuzeydoğusundaki bir sanayi sitesine yaptırılan el yapımı tanklar, kartellerin uyuşturucuyu güvenli bir şekilde nakletmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmış. Sadece anti tank silahları ile etkisiz hale getirilebilen araç çelik kaplı. Tamamen silahlı 20 kişiyi taşıyabilen araçlarda klima da mevcut.