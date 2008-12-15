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Dünya

Uyuşturucu kartelleri savaşında 27 ölü

Meksika'da hafta sonunda uyuşturucu kartelleri arasındaki savaşta en az 27 kişinin öldüğü bildirildi.

15 Aralık 2008 02:00

Meksika'nın kuzeyinde, ABD sınır yakınlarındaki Ciudad Juarez'de bu hafta sonunda uyuşturucu kartelleri arasındaki "savaşta" en az 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Adli kaynaklar, uyuşturucu trafiğini kontrol etmek için bir süredir devam eden "kartel savaşları" yüzünden Ciudad Juarez'in sadece bir caddesinde 7 ceset bulunduğunu belirterek, sokakların ceset dolu olduğunu açıkladı.

Aynı kaynaklar, hafta sonunda 27 ceset bulunduğunu da kaydetti.

Son resmi rakamlara göre, Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalarda 5 bin 300'den fazla insan hayatını kaybetti.

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