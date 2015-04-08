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Dünya
Deutsche Welle

Uyuşturucu kartelinden polise pusu

Meksika’nın batısında polis konvoyuna düzenlenen saldırıda 15 polis memuru hayatını kaybetti.

08 Nisan 2015 12:13

Soyatan köyü yakınlarında polislere kurulan pusunun çok sayıda silahlı
kişinin
katıldığı ve önceden planlanmış bir saldırı olduğu kaydedildi. Anayolu kapattıkları
çalıntı aracı ateşe veren saldırganlar, Guadalajara'ya doğru seyreden konvoydaki
araçları durmak zorunda bıraktı.
Yetkililer, 15 polisin hayatını kaybettiği saldırıda 5 polisin de yaralandığını
bildirdi.
Saldırganların konvoyu birkaç gündür kamp kurarak bekledikleri belirtildi.
Bu saldırı, iki yıl önce Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun göreve başlamasından
bu yana Meksika güvenlik güçlerinin bir günde verdikleri en ağır kayba yol açtı.
Daha önce de polise çok sayıda saldırı düzenlenmişti. 19 Mart'ta bir konvoya
düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 30 Mart'ta da devlet güvenlik
komisyonu üyesi Alejandro Solorio'ya saldırı düzenlenmişti. Pazartesi günü ise
Zacoalco de Torres kenti polis müdürü öldürüldü.
Polis, saldırıların arkasında 'Jalisco Yeni Nesil' adlı
uyuşturucu kartelinin olduğunu
düşünüyor. Grup, şu anda Meksika'nın en güçlü karteli olarak nitelendiriliyor.
2006 yılından beri, Meksika'daki uyuşturucu savaşında 100 binden fazla
kişi hayatını
kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MeksikaGuadalajaraDevlet Başkanı Enrique Pena NietoMartAlejandro SolorioZacoalcoTorresYeni NesilDeutsche Welle Türkçe AP/AFPBS/HS

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