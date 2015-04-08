Uyuşturucu kartelinden polise pusu

Soyatan köyü yakınlarında polislere kurulan pusunun çok sayıda silahlı

kişinin

katıldığı ve önceden planlanmış bir saldırı olduğu kaydedildi. Anayolu kapattıkları

çalıntı aracı ateşe veren saldırganlar, Guadalajara'ya doğru seyreden konvoydaki

araçları durmak zorunda bıraktı.

Yetkililer, 15 polisin hayatını kaybettiği saldırıda 5 polisin de yaralandığını

bildirdi.

Saldırganların konvoyu birkaç gündür kamp kurarak bekledikleri belirtildi.

Bu saldırı, iki yıl önce Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun göreve başlamasından

bu yana Meksika güvenlik güçlerinin bir günde verdikleri en ağır kayba yol açtı.

Daha önce de polise çok sayıda saldırı düzenlenmişti. 19 Mart'ta bir konvoya

düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetmiş, 30 Mart'ta da devlet güvenlik

komisyonu üyesi Alejandro Solorio'ya saldırı düzenlenmişti. Pazartesi günü ise

Zacoalco de Torres kenti polis müdürü öldürüldü.

Polis, saldırıların arkasında 'Jalisco Yeni Nesil' adlı

uyuşturucu kartelinin olduğunu

düşünüyor. Grup, şu anda Meksika'nın en güçlü karteli olarak nitelendiriliyor.

2006 yılından beri, Meksika'daki uyuşturucu savaşında 100 binden fazla

kişi hayatını

kaybetti.

