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Uyuşturucu kaçakçısı, 'F.Gülen' ibareli kol saati ile yakalandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, 960 gram metamfetamin uyuşturucu madde, sürücünün kolunda ise  'F

12 Aralık 2018 14:21

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'te polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, 960 gram metamfetamin uyuşturucu madde, sürücünün kolunda ise  \'F.Gülen\' ibareli kol saati ele geçirildi. 
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri, dün durumundan şüphelendikleri İ.D.\'nin kullandığı otomobili durdurararak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 960 gram metamfetamin uyuşturucusu, sürcünün kolunda ise \'F.Gülen\' ibareli kol saati ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan İ.D. hakkında \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak\' suçlarından adli işlem yapılırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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