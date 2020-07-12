Uyuşturucu kaçakçısı Daş, Sultanbeyli Emniyet Müdürü'nün kendisine tahsis ettiği makam aracıyla uyuşturucu parasını elden teslim almış

Uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’ın, Koronavirüs nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasağını eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek’in tahsis ettiği makam aracıyla deldiği ortaya çıktı. Bataklık Operasyonu’nda tutuklanan uyuşturucu kaçakçısı, emniyetin aracıyla Çorlu ve Edirne’ye giderek TIR’larla yurtdışından getirilen uyuşturucu parasını elden teslim almış.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Daş ile tutuklu eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek arasındaki bağlantı 6 ay önce tespit edildi. Emniyet Müdürü Yüksek, polis memuru şoförü Halil İbrahim A.’nın kullandığı makam aracını narkotik ekiplerinin takibindeki olan Daş’a tahsis etti.

Bu tespitin ardından Necmettin Yüksek de takibe alındı. Operasyonun ilk ayağı nisan ayında Almanya’dan gelip Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’ın takibiydi. Büyükçekmece’de durdurulan TIR’ın zulasından 270 bin İngiliz Sterlini (yaklaşık 2.3 milyon TL) çıktı. Kapıkule’de beyan edilmeyen paralara el konuldu. Emniyet Müdürü Yüksek, koruması ve şoförüyle birlikte Nejat Daş da gözaltına alındı. Ancak bağlantı ağlarının nereye kadar uzandığının tespit edilmesi gerekiyordu. Hepsi serbest bırakıldı. Narkotik ekipleri ise takibe devam etti.

Uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılarını sürdüren Necmettin Yüksek, Bataklık Operasyonu’nda diğerleriyle birlikte gözaltına alındı. Dosyadaki bilgilere göre, Nejat Daş, Yüksek’in kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seyahat ediyor böylece hiçbir yerde polis kontrolüne takılmıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası seyahat yasaklarını da böylece aşmıştı. Polis memurunun kullandığı emniyet müdürünün makam aracıyla Çorlu ve Edirne’ye giden Nejat Daş, TIR’larla yurt dışından getirilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde İngiliz Sterlini’ni elden teslim almıştı.