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Dünya

Uyuşturucu ilkokulu!

Londra'nın güneyindeki Hitherfield İlkokulu'nun kazan dairesinde onlarca saksılık bir uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı

21 Şubat 2009 02:00

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Hitherfield İlkokulu'nun kazan dairesinde onlarca saksılık bir uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı.

Polis ekipleri, ihbar aldıkları okula baskın yapmadan önce, yarı yıl tatilinin başlamasını bekledi.

Önceki akşam okula baskın düzenleyen polis, 44 yaşındaki hademe Michael Griffin'i tutukladı.

Toplam 31 saksı hint keneveri ele geçiren polis, Griffin'in bitkilerin büymesini hızlandırmak için özel ısı lambaları kullandığını kaydetti.

Yetkililer, bundan 5-6 yıl önce Avrupa'dan uyuşturucu ithalinin yaygın olduğu İngiltere'de günümüzde yerli üretim uyuşturucu miktarının önemli artış gösterdiğini belirtiyor.
 

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