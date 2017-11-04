'Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu' sona erdi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Valisi İlhami Aktaş’ın öncülüğünde Emniyet Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, “Uyuşturucu İle Mücadelede Medyanın Rolü” konulu sempozyumun 4. oturumu Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kongre Merkezi Karavezir Salonu’nda gerçekleşti.

İki gün boyunca 4 oturumda devam eden ve alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, \'Uyuşturucu İle Mücadeleye Medyanın Yaklaşımı\', \'Uyuşturucu İle Mücadelede Medya Dilinin Belirlenmesi\' ve \'Medyanın Etkin Kullanılabilirliği\' konularında oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar ile birlikte öğrenci ve vatandaşların katıldığı sempozyumda Vali Aktaş; Türkiye gündeminde olan \'Uyuşturucu İle Mücadelede Medyanın Rolü\' konulu sempozyuma katılmak için şehre gelen misafirleri Nevşehir’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Madde bağımlılığının sürekli mücadele edilmesi gereken önemli bir konu olduğunun altını çizen Vali Aktaş, şöyle dedi:

\"Gerçekleştirmiş olduğumuz bu sempozyum ile madde bağımlılığı ile mücadelelerin nasıl yapılacağına dair güzel ve başarılı bir yol haritasının çizildiğine inanıyorum. Bizler gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmeden, topluma ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Nevşehir\'imizde düzenlenen bu sempozyumda çok değerli bilgiler paylaşıldı ve bir farkındalık oldu. Bundan sonraki mücadelemizde buradan çıkan sonuçların neticesinde madde bağımlılığının minimum seviyelere, hatta sıfır seviyelerine düşürmek hedefimiz olmalı. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum.”

Vali İlhami Aktaş, günün anısına katılımcılara plaket ve sertifika verdi.

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