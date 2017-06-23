Uyuşturucu ile mücadelede 'dar alan' uygulaması yeniden şekillendirilecek

Uyuşturucu kullanımının artmasının ardından valilik ,İstanbul'un tüm ilçe emniyet müdürlüklerine yeni talimatlar gönderdi. Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasıyla uyuşturucu bağımlılığının çözülemeyeceği üzerinden hareketle yeni eylem planında sivil toplum kuruluşları da dahil edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık konusunda özel çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Yeniden şekillendirilecek Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 'dar alan' uygulamasına geçileceği belirtildi.

Gazete Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı konuşmasında hızla yayılan bonzai başta olmak üzere uyuşturucu kullanımına dikkat çekmesi sonucu İstanbul'da da teyakkuza geçildi. Valilik bünyesinde bulunan uyuşturucu ile mücadeleye komisyonu çalışmalarına hız verirken, ilk etapta İstanbul'un tüm ilk emniyet müdürlüklerine yeni talimalatlar gönderildi. Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasıyla meselenin cozulemeyeceğini üzerinden hareketle oluşturulan eylem planında sivil toplum kuruluş da işe dahil edildi. Başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık konusunda özel çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Yeniden şekillendirilecek Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 'dar alan' uygulamasına Yeniden şekillendirilecek Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 'dar alan' uygulamasına geçileceği belirtildi.

Spor Bakanlığı da devrede

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı da gençleri kötü alışkanlıklarından ve madde bağımlılığından uzak tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gençlerle en yoğun temas noktası olarak öne çıkan antrenörlerin eğitimine büyük önem veren Bakanlık, 7 bölgede toplam 1760 görevli antrenöre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliği ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi aldırırken, 200 gençlik merkezi müdürü, Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitimi programına dahil edildi. 14 ilde proje yürüten 16 dernek ve 4 vakfa, son iki yılda 1 milyon 726 bin TL maddi destek sağlandı.

1200 polisle operasyon

Bonzai vakalarının sık sık gündeme geldiği Bursa'da 1200 polis ile merkez Osmangazi, Yuıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 16 mahallede 500 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. İfadeleri alınan 26 şüpheli ise uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.