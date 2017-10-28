Uyuşturucu için engelli genci gasp etti

Mustafa İNSAN/MERSİN (DHA) - MERSİN\'de uyuşturucu alabilmek için zihinsel engelli genci döverek 25 lirasını gasp eden 26 yaşındaki C.E. gözaltına alındı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Nusratiye Mahallesi Hastane Caddesi\'nde meydana geldi. Zihinsel engelli İ.K.\'yı döven C.E.\'ye vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.K.\'nın cebinden 25 lira alan C.E.\'yi kıskıvrak yakaladı. Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, gasp suçundan sabıkası olan C.E., ifadesinde dilencilik yapan zihinsel engelli İ.K.\'dan para istediğini, kendisine küfür etmesi üzerine dövdüğünü söyledi. Uyuşturucu almak için para istediğini ileri süren C.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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