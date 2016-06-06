Uyuşturucu için bebeklerini 500 dolara satmaya çalıştılar!

Batı Virginia’da yaşayan bir çift, 3 aylık bebeklerini 500 dolara satmaya çalışmakla suçlanıyor.

Sputnik’in WVAH’ten referans verdiği habere göre, 25 yaşındaki Ashley Harmon ve 20 yaşındaki Jonathan Flint, komşuları Carolyn Redden’ın kapısına giderek ‘çocuklarını alması için’ pazarlık yaptı.

Çiftin ilk olarak komşularından 1000 dolar istediği, kabul etmemesinin ardından da ‘fiyatı’ 500 dolara düşürdükleri belirtildi. Komşularının talebini reddeden Carolyn Redden’ın yine de küçük bebeğe bakmayı kabul etmesinin ardından çift kayıplara karıştı.

Ailesinin oldukça kötü bir pişik geçiren küçük kız çocuğunu sadece bozulmuş bir şişe sütle birlikte kendisine bırakmasının ardından 911’i arayan Redden, “Eğer onu umursamayacaksanız neden çocuk sahibi olursunuz ki? Sadece zor olması, onu bırakmanız için bir sebep değil” dedi.

Komşunun ihbarı üzerine çiftin 3 Haziran’da gözaltına alındığı kaydedilirken, ikilinin parayı uyuşturucu satın almak için kullanmayı planladıkları ifade edildi.

Harmon’un ülkenin farklı eyaletlerinde terk ettiği 3 yaşından küçük iki çocuğu daha olduğunu açıklayan polis, bebeğin sosyal güvenliğin gözetimine alındığını bildirdi.