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Uyuşturucu haplarla yakalanıp gözaltına alındı

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde polisin, üzerinde yaptığı aramada 882 uyuşturucu hap ele geçirilen O

19 Aralık 2017 18:50

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Soma ilçesinde polisin, üzerinde yaptığı aramada 882 uyuşturucu hap ele geçirilen O.K. (62) gözaltına alındı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve sattığı ileri sürülen O.K.\'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, O.K.\'yi yolda giderken durdurdu. O.K.\'nin üzerinde yapılan aramada, poşet içinde 882 uyuşturucu hap ele geçirildi. O.K., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

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