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Uyuşturucu ele geçirilen otobüs şoförüne gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 13:28

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van\'dan Gaziantep\'e gelen R.A. yönetimindeki plakası açıklanmayan yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, tarafından kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada şoför koltuğunun yanındaki kutuda 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otobüs şoförü R.A.\'yı gözaltına aldı.
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