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Dünya

Uyuşturucu çetesi Meksika'da polis helikopterini düşürdü

Michoacan eyaletinde, uyuşturucu çeteleri ile polis arasındaki şiddet oranı son bir yılda daha da arttı

07 Eylül 2016 14:18

Meksika'da polis tarafından uyuşturucu karteline yapılan operasyonda bir polis helikopteri vurularak düşürüldü.


NTV'nin haberine göre, Apatzingan bölgesinin bağlı olduğu Michoacan eyaletinin Valisi Silvano Aureoles yaptığı açıklamada, "Karadan ilerlemenin zor olduğu bölgelere hava desteği veren resmi bir helikopter düşürüldü. İçerisinde bulunan pilot ve 4 polisin öldüğünü üzülerek bildiriyorum" ifadelerini kullandı. Vali Aureoles, bölgedeki insanları korumak için suçla savaşılmaya devam edileceğini ifade etti.

 

Savaş bölgesi konumuna geldi

 

Apatzingan bölgesinde uzun yıllar boyunca kendilerine "Tapınak Şövalyeleri Karteli" (Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana) adını veren bir uyuşturucu örgütünün hakimiyeti vardı. Şubat 2015'te kartelin lideri profesör lakaplı Servando "La Tuta" Gomez'in yakalanmasının ardından bölgede söz sahibi olmak isteyen diğer uyuşturucu çeteleriyle bir savaş çıktı.

Bu savaşın sonunda Michoacan eyaletinde şiddet oranı son bir yılda hızlıca arttı. Bölgedeki çete savaşı nedeniyle helikopterin hangi kartel tarafından düşürüldüğü bilinmiyor.



Bu ilk değil



Daha önce 2015 yılında da Meksika ordusu tarafından Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli adındaki bir uyuşturucu çetesine yapılan operasyonda bir askeri helikopter roketatarla vurularak düşürülmüştü. Olayda 6 asker hayatını kaybetmişti. Operasyonların yapıldığı Michoacan eyaleti organize suçun merkezi olarak biliniyor.

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