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Dünya

UYUŞTURUCU ÇETELERİ ÇATIŞTI: 46 ÖLÜ NUEVO LAREDO (A.A)

09 Mart 2011 11:42

-UYUŞTURUCU ÇETELERİ ÇATIŞTI: 46 ÖLÜ NUEVO LAREDO (A.A) - 09.03.2011 - Meksika'da, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmalarda toplam 46 kişi hayatını kaybetti. Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, çetelerin hem kendi arasında hem de güvenlik güçleriyle giriştiği ve 6 eyalete yayılan çatışmaların dün ve önceki gün meydana geldiğini belirtti. Yetkililer, ölen 46 kişiden 3'ünün kafasının kesildiğini kaydetti. Devlet Başkanı Felipe Calderon'un, dört yıl önce uyuşturucu kartellerine karşı başlattığı savaşta 35 bin kişi hayatını kaybetti. 

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