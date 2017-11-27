Uyuşturucu baskınında silah ve mühimmat ele geçirilrdi

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesindeki bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 yaşındaki Hüseyin S.\'nin kırsal Bağarası Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada uyuşturucuya rastlamazken, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 gövde ve namludan oluşan tüfek, çeşitli çaplarda 42 fişek, 1 arama dedektörü, 1 jop, 6 cep telefonu, 3 ses ve gaz fişeği atabilen kuru sıkı tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi.

Operasyon sırasında evde bulunmayan Hüseyin S.\'nin yakalanması için çalışmaların devam edildiği öğrenildi.