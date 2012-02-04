Uyuşturucu baronu taziye izninde kaçtı

T24 - İstanbul’da yaklaşık bir yıl önce Baybaşin grubuna yönelik 281,5 kilo kokain ele geçirilen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan uyuşturucu baronu Mehmet Sait Özmen’in kaçtığı ortaya çıktı. Abdullah Baybaşin ile birlikte 51 yıla kadar hapsi istenen Özmen’in kardeşinin vefatı üzerine taziye için gittiği İstanbul Bahçelievler’deki evde jandarmaların uyumasını fırsat bilip kaçtığı öğrenildi.





Esra Alus'un Milliyet'teki haberine göre; Narkotik polisi tarafından 28 Ocak 2011’de yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden biri olan Özmen’in Bolivya’dan parkeler içinde kokain getirttiği tespit edilmişti. Operasyonda ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 30 milyon dolar olduğu belirlenmişti. Şüpheliler arasında bulunan Mehmet Said Özmen de tutuklanmıştı.

Gece nöbetinde uyku



Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Mehmet Sait Özmen, kardeşinin ölümü nedeniyle cenaze töreni için savcılıktan izin aldı. Özmen’in savcılıktan izin aldığı sırada Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ümit İlbayı’nın izinli, yardımcısı Binbaşı Vedat Türkmen’in de görevde olmasından dolayı Tabur Komutanlığı’na Binbaşı Mustafa Yalçın’ın vekalet ettiği belirlendi. Binbaşı Yalçın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu’nun talimatı üzerine Özmen’in cenaze merasimini yapıp tekrar Silivri Cezaevi’ne getirmek üzere Astsubay Önder Kargın ve uzman çavuşlar Mesut Küçükkaya ve Fethullah Erdoğan’ı görevlendirdi.

Emniyet zafiyeti



Görevli jandarmaların 31 Ocak 2012’de Özmen’i Bahçelievler’e getirdiği, tutuklunun buradaki evde kalmasını sağladığı, ancak gece nöbetinde uyudukları belirlendi. 1 Şubat 2012’de gece saat 03.00 sıralarında jandarmaların uyuduğunu fark eden Özmen’in camdan atlayarak kaçtığını anlaşıldı. Bu sırada devriye komutanı Astsubay Önder Kargın’ın da görevli beş asker ile birlikte ring aracında uyudukları iddia edildi. Oluşan emniyet zafiyeti yüzünden tutuklunun rahatça firar ettiği öne sürüldü.



Gerçekleşen firar olayıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu baronunun kaçışına göz yumulduğu yönündeki iddiaların soruşturma çerçevesinde araştırıldığı öğrenildi.