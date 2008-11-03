Uyuşturucu baronu ‘Kızıl Hain' yakalandı

Türkiye üzerinden büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı saptanan uluslararası uyuşturucu organizasyonunun peşine düşen Türk polisi, 8 ülkenin narkotik polisiyle “Kızıl Hain” adlı çalışma grubu kurdu. Pakistanlı uyuşturucu baronu Haji Juma Khan Endonezya’da ele geçirildi



Afganistan’ın uyuşturucu baronu olarak tanınan Pakistanlı Haji Juma Khan’ın Türkiye’yi kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yaptığının anlaşılması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) 8 ülkenin polisiyle temasa geçti.



KOM Dairesi, Khan’a yönelik çalışmalar kapsamında Ankara’da özel bir toplantı gerçekleştirdi. Aralık 2004’te Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İngiltere ve Yunanistan’dan özel uzmanlar katıldı.



Toplantıda Khan organizasyonunu deşifre etmek amacıyla 'Red Vile‘ (Kızıl Hain) adlı çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu üyesi ülkeler Khan’la ilgili tüm takipleri ve elde edilen bilgileri 4 yıl boyunca paylaştı.



Bayram’ın akrabası



Takipler sırasında Khan’ın Türkiye uzantısının, halen başka bir uyuşturucu kaçakçılığından dolayı firari konumunda bulunan Vanlı Cumhur Yakut olduğu saptandı. Uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan ve adını Van’da emniyette yapılan baskınla duyuran eski milletvekili Mustafa Bayram’ın akrabası olan Yakut’un, Khan’a ait uyuşturucunun Avrupa’ya sevk edilmesine yardımcı olduğu tespit edildi. Ayrıca Türk polisi, Hollanda’da yaşayan bazı Türklerin kaçakçılık organizasyonuna yardımcı olduğunu belirledi. Bu kapsamda elde edilen tüm bilgiler, Hollanda polisine aktarıldı.



Endonezya’da yakalandı

Uluslararası narkotik polisi, hazırlıklarını geçtiğimiz ağustosta sonuçlandırdı. Hollanda polisi 30 Ağustos günü bir eve yaptığı baskında 34.5 kilogram eroin ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi arasında Khan’ın akrabası olan Pakistan uyruklu Shahbaz Khan da yer aldı.



Bu operasyonun ardından devam eden çalışmalarda uluslararası uyuşturucu baronu Haji Juma Khan, kısa süre önce Endonezya’da yakalandı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı DEA ajanlarının Endonezya’da yaptığı operasyon sonucunda yakalanan Khan, yapılan ilk soruşturmanın ardından ülkeye izinsiz girdiği gerekçesiyle ABD’ye sınır dışı edildi. Khan, DEA ajanları tarafından sorulanmak üzere ABD’ye götürüldü.



Khan’ın yakalanmasıyla Asya kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığının önemli ölçüde önüne geçileceği ifade edilirken, ABD’deki soruşturma sonrasında başlayacak yargılama sürecinde Khan’ın tüm mal varlığına el konulması gündeme gelebilecek.



Afganistan afyon merkezi



BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi ’ne (UNDC) göre, dünyadaki afyon üretiminin yüzde 87’si, haşhaş ekiminin ise yüzde 63 ’ü Afganistan’da yapılıyor. Afganistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının tahminen yüzde 52’si, yani 2.7 milyar Amerikan Doları, yasadışı haşhaş ekiminden kaynaklanıyor. 2001 yılında Taliban’ın devrilmesinden sonra afyon üretimi hızla artmış, 2004 yılında yüzde 64 artışla 4200 tonu bulmuştur. Bu miktar 2001 yılında Taliban tarafından uygulanan ekim yasağı sırasında sadece 185 tondu.



Ölüm tarlaları



BM Narkotik ve Suç Bürosu’nun raporuna göre, etkili bir narkotikle mücadele politikasının başarılı olabilmesi için çiftçiler değil, uyuşturucu baronlarına karşı girişilecek yaptırımlar üzerinde odaklanılması gerekiyor.