Uyuşturucu baronlarına dev operasyon

Aralarında Hüseyin Baybaşin, Urfi Çetinkaya gibi isimlerin de bulunduğu uyuşturucu baronlarının veliahtları ortak iş yapmak isteyince yakayı ele verdi. Yakalanan ikisi kadın, 15 şüpheli arasında eski bakanlardan Yalım Erez’in akrabaları ve eski milletvekili Mustafa Bayram’ın damadı da bulunuyor.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 8 ay önce bir çalışma başlattı. Narkotik polisi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Pendik Kurtköy’deki bir çiftlik ve Bahçelievler’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda biri kadın, 15 kişi gözaltına alındı. Milliyet gazetesinin haberine göre, bu kişilerin gösterdiği depo ve evlerde yapılan aramada ise 58 kilo 300 gram eroin, 1 pres makinesi, madde paketlemede ve preslemede kullanılan malzeme, 1 terazi, 4 tabanca, 247 fişek, 19 bin 700 dolar, 22 bin 500 euro ve 25 bin TL ele geçirildi.



Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlıların önceden yakalanan uyuşturucu baronlarının adamları olduğu ortaya çıktı.



Zanlılardan Kazi E.’nin Urfi Çetinkaya’nın, Mustafa M.’nin Hüseyin Baybaşin’in, Özer G.’nin ise Tuncer Ovacıklı’nın adamı olduğu belirtildi.



Yalım Erez’in akrabası



Eski Sanayi Bakanı Yalım Erez’in amcasının oğlu Hüseyin E. ve eski milletvekili Mustafa Bayram’ın damadı Gökhan E.’nin de bu kişilerin arasında olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu baronlarının adamlarının bir araya gelmesini ve ortak iş yapmasını “Baronlar çökertilince veliahtlar işbirliği yaptı” diye yorumladı.



İş bölümü yapmışlar



Yapılan sorgulamada çete kapsamına giren zanlıların İran’dan Türkiye’ye soktukları eroini Hollanda, İngiltere, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine sevk ettiği belirlendi. Kendi içinde iş bölümü yapan üyelerden Çetinkaya’nın adamlarının İspanya, Baybaşin’in adamlarının Hollanda’ya sevk işlemleriyle ilgilendiği bildirildi.

Ayrıca Çetinkaya’nın adamı Mustafa M.’nin Azerbaycan’da uyuşturucu madde imalathanesi olduğu ifade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.



58 kilo eroin ele geçirildi



Gözaltına alınan 15 zanlının gösterdiği depo ve evlerde yapılan aramalarda 58 kilo 300 gram eroin, 1 pres makinesi, madde paketlemede ve preslemede kullanılan malzeme, 4 tabanca, 247 fişek, 19 bin 700 dolar, 22 bin 500 euro ve 25 bin TL ele geçirildi.