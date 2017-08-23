Uyuşturucu baronları imalathanelerini kente taşıdı!

Son 8 ayda özellikle Avrupa ve G. Amerika ülkelerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 39 uyuşturucu kuryesinin yakalanması, uyşturucu çetelerini "yerinde uyuşturucu imalatı"na itti. Sokak satıcılarına karşı sokak timleri kurarak bu planı bertaraf eden polis, çeteler tarafından ikinci plan olarak devreye konan kuryeler vasıtasıyla yurtdışından ve kırsaldan şehirlere uyuşturucu taşımanın önünü de iller arası yaptığı koordineli çalışmalarla kesti.

Milliyet'te yer alan habere göre Polisi, son sekiz ayda on tane imalathaneyi de operasyonla yok etti. Uluslararası çetelerin büyük şehirlerde örgütlediği sokak çeteleriyle geçtiğimiz Mart ayı itibariyle başlattığı sigaradan daha ucuza “Bonzai planı” İstanbul’da kurulan sokak timleriyle bozuldu. Aldığı bir dizi önlemle sekiz ayda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 385’lik bir artışla 226 kilo Bonzai ele geçiren İstanbul Narkotik polisi, şehir genelinde yaptığı son sekiz aylık genel çalışmalarda düzenlediği 506 ayrı operasyon ise bin 280’i uyuşturucu satıcısı olmak üzere 2 bin 35 kişiyi gözaltına aldı.

Tamamı tutuklanan ve torbacı olarak anılan bu uyuşturucu satıcılarının yakalandığı operasyonlarda 2 ton 805 kilo da esrar ele geçirildi.

Sokak satıcılarına karşı sokak timleri kurarak bu planı bertaraf eden polis, çeteler tarafından ikinci plan olarak devreye konan kuryeler vasıtasıyla yurtdışından ve kırsaldan şehirlere uyuşturucu taşımanın önünü de iller arası yaptığı koordineli çalışmalarla kesti.

Van-İstanbul hattı

2017 yılının ilk sekiz ayında geçen yıla oranla yüzde 114’lük bir artışla 834 kilo eroin, yüzde 22’lik bir artışla 260 kilo kokain ele geçiren İstanbul polisi, uyuşturucunun tarihi güzergâhı olarak bilinen Van-İstanbul ve Yüksekova-İstanbul hattında son dönemlerde Van, Hakkari ve sınır illerin emniyet birimleriyle planlı ve koordineli

çalışmalar yaptı.

Bu operasyonlara en çarpıcı örnek ise geçtiğimiz hafta Van ve İstanbul polisince düzenlenen ortak operasyonlar oldu. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a gönderilmek üzere biri kamyonet, diğeri minibüs iki aracın gizli bölmelerinde ve bagajlarında litrelerce sıvı eroin ile paketlenmiş kilolarca toz eroin ele geçiren Van polisi, yine aynı hafta içerisinde İstanbul polisiyle yaptığı bir başka ortak operasyonda bir başka uluslararası şebekenin iki üyesini İstanbul’da yakalattı.

‘Doktor’ yakalandı

Uluslararası zehir çetelerinin İstanbul’a uyuşturucu soktuğu bir diğer hat olan ve bitme noktasına gelip uzun bir süredir faal olmayan Yüksekova-İstanbul hattının uyuşturucu ustası ise geçtiğimiz ay İstanbul’a 180 kilometre mesafede kurduğu imalathanede yakalandı.

“Doktor Eroin” kod isimli Rıfat B., Sakarya hendek’te Sakarya polisiyle yapılan ortak çalışmada tavuk çiftliği görünümlü eroin imalathanesinde bir ton eroin ile yakalandı.

8 ayda 39 kurye yakalandı

İstanbul polisinin havalimanları ve gümrüklerde yaptığı çalışmalarda yakaladığı kuryeler de uyuşturucu trafiğine darbe vurdu. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına konuşlandırılan profil takip uzmanları, Özellikle Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan uyuşturucu kuryelerine göz açtırmadı. Ocak-Ağustos 2017 tarihleri arasında 39 kurye yakalandı, bu kuryelerle 178 kilo 298 gram uyuşturucu ve bin 630 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

10 imalathane ortaya çıkarıldı

Çeteler, “uyuşturucu doktoru” olarak tabir edilen yabancı kimyagerleri Türkiye’ye getirmeye başladı. Uyuşturucu çetelerinin çalışma şeklini değiştirdiğini tespit eden İstanbul polisi, bu kez kentteki imalathanelere yönelik operasyonlarını artırdı. Son sekiz ay içerisinde İstanbul genelinde 10’un üzerinde uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı. Sadece geçtiğimiz hafta yapılan bir operasyonda iki imalathaneye operasyon düzenlendi.