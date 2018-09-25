Uyuşturucu bağımlısını üzerine tiner döküp yaktıkları iddiası

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de dün yanarak ölen uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik\'in (41) çıkan kavgada üzerine tiner dökülüp ateşe verildiği öne sürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Bir kişinin giysilerinin alev aldığı gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde yerde yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada ölen kişinin uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet Çelik olduğu belirlendi. Çelik\'in önceki gün, yanıcı maddenin alev alması sonucu iki elinden yaralandığı, kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği, bir hafta önce de yanıcı madde koklarken bir mobilya atölyesinde yangın çıkardığı saptandı. Bazı görgü tanıkları, yerde yanarken gördükleri kişiyi önce cansız manken sandıklarını, yanına yaklaştıklarında insan olduğuna anladıklarını ifade etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, olay yeri yakınındaki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, Ahmet Çelik\'in üzerine tiner döküp yaktıkları iddiasıyla mobilya atölyesi işçileri Tacettin D., İbrahim İ., Sedat K. ve mermer atölyesi işçisi Murat Ç.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Ahmet Çelik\'i çıkan tartışmada üzerine tiner döküp yaktıkları iddia edilirken, olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü belirtildi.

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