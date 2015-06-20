Uyuşturucu bağımlısı: Sokaktan 10 liraya aldım!

Uyuşturucu bağımlısının polise verdiği ifade, uyuşturucuya ulaşmanın kolaylığını gözler önüne serdi. Bursa'da uyuşturucu kullandığı iddiasıyla polis merkezine götürülen bir genç, maddeyi sokaktan 10 liraya satın aldığını söyledi.

Zaman'ın haberine göre, Konak Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki S.S., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Beşevler Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği'nde ifade verdi.

Zanlı, "Uyuşturucu maddeyi yaklaşık üç hafta kadar önce Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi'nde 10 lira karşılığında satın aldım. Uyuşturucuyu aldığım kişiyi tanımıyorum. Pişmanım." dedi. Vakayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi'nde, polis ekiplerinin durdurduğu arabada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 24 yaşındaki V.B. gözaltına alındı. Bir kişinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Devriye gezen Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü A.K.'nin pantolon kemerinin alt kısmında, 2,80 gr. metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı A.K. hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Savcılı, vakayla ilgili soruşturma başlattı.