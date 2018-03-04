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Uyuşturucu bağımlısı evde ölü bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Salih Uslu (27), ailesi tarafından evde ölü bulundu

04 Mart 2018 14:25

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Salih Uslu (27), ailesi tarafından evde ölü bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi\'ndeki bir apartmanın 5\'inci katında meydana geldi. Uyuşturucudan adli sicil kaydı bulunan ve denetimli serbestlikten yararlanıp Burdur Adliye Sarayı\'nda çalışan Salih Uslu, dün Antalya\'ya geldi. Ailesine ait evde yalnız başına kalan Uslu\'ya telefonla ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldiklerinde, kendisini yerde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Salih Uslu\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis evde çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan malzeme buldu. Yapılan incelemenin ardından Salih Uslu\'nun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

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