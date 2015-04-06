Sentetik uyuşturucu bağımlıları için bağ evleri geliyor. Pakete alınan uyuşturucuyla mücadele kapsamında özel bir projeye start veriliyor. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören gençler için Türkiye genelinde bağ evleri kuracak.

Ciddi bir ilerleme oldu

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, “Hükümet bu işe el attığından beri ciddi bir ilerleme kaydedildi. Türkiye genelinde bağ evleri kurulacak. Hastaneden çıkan gençler bu evde rehabilite olacaklar” dedi.

Gençler spor etkinliklerinde bulunacak

“En büyük sıkıntımız AMATEM ve ÇEMATEM’de tedavi gören gençleri takip edemiyorduk” diyen Aksoy, “Bakanlık Türkiye’nin dört bir yanına bağ evleri kuracak. Gençler, sosyal ve spor etkinlikleri yapacak” diye konuştu.