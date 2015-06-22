Uyuşturucu almaya gelen baba-oğul gasp edildi

Antalya'da B.S. ve babası M.S., iddiaya göre uyuşturucu madde almak için gittikleri Gökhan B.'ye ait evde gasp edildi. Şüpheliler baba M.S.'yi rehin alırken, B.S.'ye de 1000 lira daha getirmelerini söyledi. Polis baskınla şüphelileri yakaladı, ancak baba M.S. kayıp.

Bülent Tatoğulları’nın DHA’da yer alan haberine göre, Antalya 'da B.S. ve babası M.S., saat 06.00'da iddiaya göre uyuşturucu madde almak için Yeşildere Mahallesi 1169 Sokak'ta oturan Gökhan B.'ye ait eve gitti. İddiaya göre Gökhan B. ve yanındaki 2 kişi, B.S.'nin üzerindeki 250 lirayı silah zoruyla gasp etti, babası M.S.'yi de rehin aldı. Gökhan B., B.S'ye kendilerine 1000 lira daha getirmesini, parayı getirdikten sonra babasını serbest bırakacağını söyledi.

Evden ayrılan B.S., 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. B.S. polise, babasının rehin tutulduğu evde el bombası ve otomatik tüfekler olduğunu da söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyon için hazırlık yaptı.

'Sokak ablukaya alındı'

Saat 07.30'da terörle mücadele, özel harekat, narkotik ve asayiş şube müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip, ortak operasyon düzenledi. Ekipler, sokağa giriş ve çıkışları da tuttu. M.S.'nin rehin tutulduğu iddia edilen evin çevresi de sarıldı. Tek katlı gecekondunun kapısını kırıp içeri giren Özel Harekat ekipleri, Gökhan B. ile yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği operasyonda evde yapılan aramada 1 adet şarjörlü otomatik tüfek ele geçirilirken, M.S.'ye ulaşılamadı.

'Bırakın vurayım, bu benim hakkım'

Gökhan B. ve yanındaki 2 kişi polis aracına bindirildiği sırada dışarda bekleyen B.S. yumruk atmak istedi. B.S. kendisine engel olan polislere, "Bırakın şuna bir yumruk atayım, bu benim hakkım" dedi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Büro Müdürlüğü'ne götürüldü. Gökhan B. ilk ifadesinde, B.S. evden ayrıldıktan sonra babası M.S.'yi de serbest bıraktıklarını söyledi. Polis, cep telefonu kapalı olan M.S.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde almaya gittiği iddia edilen B.S. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.