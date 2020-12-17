Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı seçildi

Anayasa Mahkemesi, "17 Aralık 2020 tarihinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkan Vekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir" açıklamasını yaptı.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesinin Yargıtay kontenjanından üyesi olan ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkan vekilliği için seçim yapıldı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkan Vekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçildi.