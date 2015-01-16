Uyurken, kocası tarafından 300 kez tecavüze uğradı

İngiltere 'de yaşayan 26 yaşındaki S.T., televizyonda korkunç bir itirafta bulundu. S.T., kendisi uykudayken, kocasının tecavüzüne uğradığını, bununla yetinmeyen kocasının bu saldırıları videoya aldığını açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre, henüz 18 yaşındayken bir barda tanıştığı kendisinden 8 yaş büyük C.T ile evlenen S.T., rüyalarındaki aşkı bulduğunu düşünüyordu. Ancak gençkadın büyük bir kabus yaşadı. Bir gece uyandığında kocasının kendisine tecavüz ettiğini ve bunu kameraya aldığını fark eden S.T., kocası evden gittikten sonra polise başvurdu.

C.T.'nin bilgisayarına, video kaydedicisine ve Xbox konsoluna el konuldu ve polis bu cihazlarda genç kadına tecavüz görüntülerini içeren 300 video buldu. Tutuklanan C.T. 12 yıl hapse mahkum edilirken, ondan 4 yaşında bir kızı olan S.T. kocasından boşandığını açıkladı.