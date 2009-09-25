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Ekonomi

Uyumsoft'tan Ar-Ge'ye 2 milyon dolar yatırım

25 Eylül 2009 21:28

UyumSoft'un, yeni ürün Ar-Ge'sine yaklaşık 2 milyon dolar yatırım yaptığı bildirildi.

UyumSoft'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumsal kaynak planlamanın (ERP) yeni ürün Ar-Ge'sine 2 milyon dolara yakın yatırım yapıldığı ve “UyumSoft Web ERP”nin 2010 yılında piyasaya çıkarılacağı kaydedildi.

UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Önder, “UyumSoft Web ERP çözümü” ile başta komşu ülkeler olmak üzere dünyaya ERP yazılımı ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek, mevcut ERP çözümünü yeniden gözden geçirdiklerini ve bunu en son teknoloji ve farklı içerik
yönetimiyle uluslararası alanda rekabet edebilecekleri, dünyanın her yerinde pazarlayabilecekleri bir ürüne dönüştürdüklerini ifade etti.

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