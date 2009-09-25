Uyumsoft'tan Ar-Ge'ye 2 milyon dolar yatırım

UyumSoft'un, yeni ürün Ar-Ge'sine yaklaşık 2 milyon dolar yatırım yaptığı bildirildi.UyumSoft'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumsal kaynak planlamanın (ERP) yeni ürün Ar-Ge'sine 2 milyon dolara yakın yatırım yapıldığı ve “UyumSoft Web ERP”nin 2010 yılında piyasaya çıkarılacağı kaydedildi.UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Önder, “UyumSoft Web ERP çözümü” ile başta komşu ülkeler olmak üzere dünyaya ERP yazılımı ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek, mevcut ERP çözümünü yeniden gözden geçirdiklerini ve bunu en son teknoloji ve farklı içerikyönetimiyle uluslararası alanda rekabet edebilecekleri, dünyanın her yerinde pazarlayabilecekleri bir ürüne dönüştürdüklerini ifade etti.