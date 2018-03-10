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Uyumak için tadilattaki banka binasına girince gözaltına alındı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da tadilattaki bir banka şubesinin arşiv bölümüne giren Mehmet D

10 Mart 2018 12:43

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tadilattaki bir banka şubesinin arşiv bölümüne giren Mehmet D., polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet D.\'nin, binaya uyumak için girdiğini söylediği belirtildi.
Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi\'nde meydana geldi. Tadilattaki bir kamu bankasının şubesinin arşiv bölümünde alarm çalınca, polis ekipleri sevk edildi. Binaya girip, arama yapan polisler Mehmet D.\'yi gözaltına aldı. Bankanın arşivinde yapılan ilk incelemede ise çalınan bir şeyin olmadığı belirlendi.
5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi\'ne götürülen  Mehmet D.\'nin ilk ifadesinde, uyumak için eski ATM cihazlarının bulunduğu bölümden binaya girdiğini söylediği belirtildi.

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