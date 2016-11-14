Uyum zirvesi başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel öncülüğünde 9. Uyum Zirvesi bugün başlıyor. Başbakanlık'ta düzenlenecek zirvede, Almanya'daki göçmen kökenlilerin daha iyi katılımının sağlanması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Eyalet, ekonomi temsilcileri ve sendikaların yanı sıra göçmen örgütlerinin katılacağı zirvede mültecilerin entegrasyonu konusu da görüşülecek. Uyum zirvesi 2006 yılından bu yana düzenleniyor.

Yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısı

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin genel başkanı Gökay Sofuoğlu, Uyum Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, siyaset ve toplumun yabancı düşmanlığına açık bir şekilde karşı durmasını istedi.

Sofuoğlu, "Irkçıların sesi giderek daha fazla çıkıyor, ırkçı olmayanlar giderek daha fazla susuyor" şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak görev yapan iyi insanların hakarete uğradığını ve toplumda korkunun kol gezdiğini kaydeden Sofuoğlu, "Bu gelişmeye kararlı şekilde karşı çıkan neredeyse hiç kimse yok" dedi.

Sofuoğlu, dernek ve sosyal yardım birliklerinin bile sessizleştiğini, siyasi partilerde de daha az kararlılık olduğunu kaydetti. Sofuoğlu bu nedenle göçmen birliklerinin "göç toplumunun” bir devlet hedefi olarak anayasada yer almasını istediğini belirtti.

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dpa/epd, BS/BÖ