T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Uyum zirvesi başlıyor

9’uncu Uyum Zirvesi bugün Berlin’de Başbakanlık’ta başlıyor. Almanya Türk Toplumu ise zirve öncesi yabancı düşmanlığına karşı açıkça karşı çıkılmasını istedi.

14 Kasım 2016 16:05

Almanya Başbakanı Angela Merkel öncülüğünde 9. Uyum Zirvesi bugün başlıyor. Başbakanlık'ta düzenlenecek zirvede, Almanya'daki göçmen kökenlilerin daha iyi katılımının sağlanması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Eyalet, ekonomi temsilcileri ve sendikaların yanı sıra göçmen örgütlerinin katılacağı zirvede mültecilerin entegrasyonu konusu da görüşülecek. Uyum zirvesi 2006 yılından bu yana düzenleniyor.

Yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısı

Almanya Türk Toplumu adlı derneğin genel başkanı Gökay Sofuoğlu, Uyum Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, siyaset ve toplumun yabancı düşmanlığına açık bir şekilde karşı durmasını istedi.

Sofuoğlu, "Irkçıların sesi giderek daha fazla çıkıyor, ırkçı olmayanlar giderek daha fazla susuyor" şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak görev yapan iyi insanların hakarete uğradığını ve toplumda korkunun kol gezdiğini kaydeden Sofuoğlu, "Bu gelişmeye kararlı şekilde karşı çıkan neredeyse hiç kimse yok" dedi.

Sofuoğlu, dernek ve sosyal yardım birliklerinin bile sessizleştiğini, siyasi partilerde de daha az kararlılık olduğunu kaydetti. Sofuoğlu bu nedenle göçmen birliklerinin "göç toplumunun” bir devlet hedefi olarak anayasada yer almasını istediğini belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uyum ZirvesiBerlin BaşbakanlıkTürk ToplumuBaşbakanı Angela MerkelZirvesiAlmanyaGökay Sofuoğlu Uyum ZirvesiSofuoğluDeutsche Welle Türkçe dpa/epd BS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24