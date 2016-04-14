Uyum yasasında uzlaşma sağlandı

Almanya'da koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik
(CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yetkilileri dün gece
yaklaşık altı saat süren istişarelerin ardından uyum yasa tasarısının temel noktaları ve
terörle mücadele önlem paketi üzerinde uzlaşma sağladı.
Basına yansıyan bilgilere göre, uyum yasa tasarısı mültecilerin istihdam piyasasına
girişinin kolaylaştırılması amacıyla 100 bin yeni iş imkânı yaratılmasını öngörülüyor.
Ayrıca mültecilerin meslek eğitimi alabilmesinin koşullarının da hafifletilmesi
hedefleniyor.
Yükümlülükler belirlenecek
Ancak yasanın 'uyum yükümlülüklerini' de açıklığa kavuşturması bekleniyor. Bu
yükümlülükleri yerine getirmeyen yabancılara yasal yaptırımlar uygulanması
gündemde. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, söz konusu yükümlülükleri yerine
getirmeyen ve 'uyum sağlamak için çaba harcamayan' kişilere sınırsız oturma ve
çalışma müsaadesi verilmemesi önerisini gündeme getirmişti. De Maiziere'nin bu
önerisini kabul ettirdiği öne sürülüyor.
Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı
Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in bugün gün içerisinde
düzenlenecek bir basın toplantısında tasarının ayrıntılarını kamuoyuna tanıtması
bekleniyor. Tasarının, 24 Mayıs'ta yapılacak federal hükümet oturumunda kabul
edilmesi bekleniyor.
"50 yıl sonra bir ilk"
SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Twitter hesabından paylaştığı
mesajda, "Almanya göçün başlamasından 50 yıl sonra nihayet bir uyum yasasına
kavuşuyor" dedi.
Terörle mücadele
Öte yandan federal hükümet, Paris ve Brüksel'deki saldırıların ardından, yeni bir
önlem paketi ile Almanya'da güvenliğin artırılması konusunda da anlaşma sağladı.
Önlem paketi, gizli soruşturmanın sadece hukuki kovuşturma sürecinde değil, terör
tehdidinin oluştuğu aşamada gündeme gelmesini öngörüyor. Ayrıca federal hükümet
önlem paketinde, terörle mücadelede önemli ülkeler arasında daha yakın bir işbirliğine
gidilmesi önerisi yer alıyor. Bu kapsamda, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı
Anayasayı Koruma Dairesi ve dış istihbarat kurumu BND'nin, ortak ülkelerin istihbarat
teşkilatları ile 'belli koşullar altında' bilgi alışverişi içinde olması hedefleniyor.