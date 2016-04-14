Uyum yasasında uzlaşma sağlandı

Almanya'da koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik

(CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yetkilileri dün gece

yaklaşık altı saat süren istişarelerin ardından uyum yasa tasarısının temel noktaları ve

terörle mücadele önlem paketi üzerinde uzlaşma sağladı.

Basına yansıyan bilgilere göre, uyum yasa tasarısı mültecilerin istihdam piyasasına

girişinin kolaylaştırılması amacıyla 100 bin yeni iş imkânı yaratılmasını öngörülüyor.

Ayrıca mültecilerin meslek eğitimi alabilmesinin koşullarının da hafifletilmesi

hedefleniyor.

Yükümlülükler belirlenecek

Ancak yasanın 'uyum yükümlülüklerini' de açıklığa kavuşturması bekleniyor. Bu

yükümlülükleri yerine getirmeyen yabancılara yasal yaptırımlar uygulanması

gündemde. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, söz konusu yükümlülükleri yerine

getirmeyen ve 'uyum sağlamak için çaba harcamayan' kişilere sınırsız oturma ve

çalışma müsaadesi verilmemesi önerisini gündeme getirmişti. De Maiziere'nin bu

önerisini kabul ettirdiği öne sürülüyor.

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, CSU Genel Başkanı

Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in bugün gün içerisinde

düzenlenecek bir basın toplantısında tasarının ayrıntılarını kamuoyuna tanıtması

bekleniyor. Tasarının, 24 Mayıs'ta yapılacak federal hükümet oturumunda kabul

edilmesi bekleniyor.

"50 yıl sonra bir ilk"

SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Twitter hesabından paylaştığı

mesajda, "Almanya göçün başlamasından 50 yıl sonra nihayet bir uyum yasasına

kavuşuyor" dedi.

Terörle mücadele

Öte yandan federal hükümet, Paris ve Brüksel'deki saldırıların ardından, yeni bir

önlem paketi ile Almanya'da güvenliğin artırılması konusunda da anlaşma sağladı.

Önlem paketi, gizli soruşturmanın sadece hukuki kovuşturma sürecinde değil, terör

tehdidinin oluştuğu aşamada gündeme gelmesini öngörüyor. Ayrıca federal hükümet

önlem paketinde, terörle mücadelede önemli ülkeler arasında daha yakın bir işbirliğine

gidilmesi önerisi yer alıyor. Bu kapsamda, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı

Anayasayı Koruma Dairesi ve dış istihbarat kurumu BND'nin, ortak ülkelerin istihbarat

teşkilatları ile 'belli koşullar altında' bilgi alışverişi içinde olması hedefleniyor.