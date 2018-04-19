Uyum Komisyonu toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı adayları, milletvekilliği için seçime giremeyecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için yarışan isimlerin milletvekili adayı olamayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasaları ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada Yazıcı, “Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için aday olunamayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza şartıyla ilgili yetkinin Yüksek Seçim Kurulu'na ait olacağını kaydeden Yazıcı, "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor" ifadelerini kullandı. Yazıcı, vatandaşların sadece bir kişinin adaylığı için imza verebileceğini de sözlerine ekledi. Yazıcı'nın açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"100 bin imza ile adaylık için yetki YSk'da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis'ten yetki yasası çıkarılacak.

"Bakanlar Kurulu olmayacak"

"Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil

"(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için başbakan diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclisten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak.