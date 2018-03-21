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Uyuduğu minibüste çıkan yangında dumandan zehirlenip, öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da köylerde pazarcılık yapan Taner Urgun (40), uyuduğu minibüste ısınmak için piknik tüpüne bağlayıp yaktığı katalitik sobadan çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldü

21 Mart 2018 13:10

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da köylerde pazarcılık yapan Taner Urgun (40), uyuduğu minibüste ısınmak için piknik tüpüne bağlayıp yaktığı katalitik sobadan çıkan yangında, dumandan zehirlenerek öldü.
​Olay, bugün saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak\'ta meydana geldi. Taner Urgun, pazarcılık yaptığı minibüste ısınmak için piknik tüpüne bağladığı katalitik sobayı yakıp uyudu. Kısa bir süre sonra minibüsün plastik döşemeleri tutuştu. Alevleri gören çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alevlere müdahale edip söndüren itfaiye ekipleri, araçta hareketsiz haldeki Taner Urgun’u dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Urgun\'un yaşamını yitirdiği belirlendi. ​Olay yerine gelen Urgun\'un yakınları sinir krizi geçirdi.
İlk belirlemelere göre dumandan zehirlenip öldüğü saptanan Urgun\'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. 

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