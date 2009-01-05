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Ekonomi

Uykusuzluğun maliyeti ağır!

Kanada’da yapılan bir araştırma, uykusuzluk sorunu olanların ülke ekonomisine yıllık zararının 6,5 milyar Kanada Doları (8.3 milyar TL) oldugunu ortaya koydu

05 Ocak 2009 02:00

Kanada’da yapılan bir araştırma, uykusuzluk sorunu olanların ülke ekonomisine yılda 6,5 milyar Kanada Doları (8.3 milyar TL) kaybettirdiğini ortaya koydu

Quebec eyaletindeki Laval Üniversitesi tarafından yapılan ve The Journal of Sleep dergisinde yayımlanan araştırma, uykusuzluk (insomnia) sorunu sebebiyle yeterli uyku alamadan işe gelenlerin neden olduğu doğrudan veya dolaylı verim düşüklüğünün, sorunun tedavisi için yapılacak harcamalardan çok fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Meagan Daley, Charles M. Morin, Melanie LeBlanc, Jean-Pierre Gregoire ve Josee Savard tarafından yapılan araştırmada, uykusuzluk sorunu olan bir kişinin tedavisi için sadece 421 Kanada Doları harcanırken, tedavisi yapılmayanların ekonomiye maliyetinin kişi başına yıllık 6 bin 441 Kanada Doları’nı bulduğu kaydedildi.

Araştırmada, toplam zararın 5,5 milyar dolarlık bölümünün verimsizliğe bağlı üretim düşüşü ve 1 milyar dolarlık kısmın ise işe gelmemeden kaynaklanan ekonomik kayıp olduğu belirtildi.

Öte yandan Kanada İstatistik Kurumu, ülke genelinde her yedi kişiden birinin uykusuzluk sorunu yaşadığını açıkladı. Kurum verilerine göre ülkede 3 milyon 300 bin kişinin uykusuzluk sorunu bulunuyor; ve raporda, aşırı şişmanlık, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının da insomniayı tetiklediğine yer veriliyor.

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