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Dünya

UYKUSUZLUĞA KARŞI VİŞNE SUYU ANKARA (A.A)

14 Temmuz 2010 21:30

-UYKUSUZLUĞA KARŞI VİŞNE SUYU ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Bilim adamları, vişne suyunun yaşam kalitesini düşüren uykusuzluk problemine karşı etkili olduğunu bildirdi. İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan habere göre, Pensylvania ve Rochester Üniversitelerinde görev yapan bilim adamları, uykusuzluktan mustarip 15 yetişkine 2 hafta boyunca sabah-akşam yaklaşık 227 gram vişne suyu verdi. Araştırmacılar, sonraki iki hafta boyunca ise katılımcılardan diğer meyve sularından tüketmelerini istedi. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler, katılımcıların vişne suyu içtiği iki haftada uykusuzluk belirtilerinde diğer haftalara göre büyük ölçüde bir gerileme olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bunun, vişnenin suyunun uyku düzenini doğal bir şekilde düzenleyen melatonin açısından zengin olmasının bir sonucu olabileceğini belirtti.

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