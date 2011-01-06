-UYKUSUZ GEÇEN BİR GECE 3 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ GİBİ ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - ABD'de yapılan bir araştırma, uykusuz bir gece geçirenlerin 3.2 kilometre yürüyen bir kişi kadar enerji harcadıklarını ortaya koydu. Colorado Üniversitesinden bir grup bilimadamı tarafından yapılan araştırma, yatakta sağa sola dönerek geceyi gündüz edenlerin, mışıl mışıl uyuyanlara göre daha fazla kalori yaktığını gösterdi. Journal of Physiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, geceyi uykusuz geçiren bir kişinin harcadığı enerji miktarı, 8 saat uyuduğunda harcadığındakinden yaklaşık 135 kalori daha fazla. Sağlıklı 7 gönüllü üzerinde yapılan araştırmayı yürüten ekibin başındaki Kenneth Wright, "Uykudaki enerji tasarrufu kısmen az görünebilir, ancak bu bizim beklediğiminden biraz daha fazla" dedi. Uykusuzluğun kilo vermek için güvenilir ve etkili bir yöntem olmadığının altını çizen bilimadamları, araştırmanın uyku düzensizliği yaşayanlar açısından önemli olabileceğini söyledi.