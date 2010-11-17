'Uykusuz Erdoğan' minibüsü refüje çıkarmış

T24 - AKP'li Besli’nin yazdığı “Bir Liderin Doğuşu” adlı kitaba göre, partinin Ford minibüsünü kullanan Tayyip Erdoğan’a “Reis” diye sesleniyorlardı

Kurban Bayramı için sürücülere, “Acele gitmeyin. Acele giden ecele gider. Belirlediğimiz sürat limitlerini aşmayın. Uykusuz yola çıkmayın” diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şoförlüğü ile ilgili ilginç bir hatıra ortaya çıktı. AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli’nin yazdığı “Bir Liderin Doğuşu” adlı kitapta söz konusu olay şöyle aktarılıyor:

“Ford minibüsü Tayyip Bey kullanıyor. Kimse yanına binmek istemiyor. Öndeki kamyonla aramızdaki mesafe, yarım metre; o kadar yanaşıyor. ‘Reis! Şuraya çek, uyuyalım biraz, yorgunsun’ dedim. ‘Yok, ben uyumam!’ dedi. İki dakika geçti geçmedi, takır tukur sesler gelmeye başladı arabanın altından. Baktık ki refüje çıkmışız. Araba askıda kalmış, tekerlekler boşa dönüyor!..” deniliyor. Kitapta “refüje çıkma” öncesinde Tahsin Dindar esprili bir dille “Kimse yanına binmek istemiyor, ben biniyorum. Beni her yerde sekreterim diye takdim ediyor. Yanına oturmayı göze alıyorum, ama sağ kolumla sağ bacağım sürekli gerilmekten kaskatı olmuş” diye yazıyor.



İçki kokuyorsun!

Kitapta, Ramazan ayında Edirne kongresine giderken konvoyun yolunu kesen trafik polisinin “hız sınırını” geçtikleri gerekçesiyle araçları bağlamak istemesi üzerine çıkan tartışma şöyle anlatılıyor: “Tayyip Bey geldi yanımıza. Adama şöyle bir baktı: ‘Görev başında içki mi içtin sen?’ dedi. ‘Ağzın leş gibi içki kokuyor, sarhoşsun. Rezilliğine bakmadan kalkmış bir de millete iftira atıyorsun!’ Adamlar baktılar ki pabuç pahalı: ‘Ferah mısınız, nesiniz?’ diyerek söylene söylene çekip gittiler.”



