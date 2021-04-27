Uykusuz dergisinden tam kapanma kapağı: Evi yedik biz

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam kapanmaya geçilmesinin ardından sosyal medyadaki paylaşımına yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye genelinde 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya geçildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından "Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun." demişti.

Uykusuz dergisi ise vatandaşa destek paketi verilmeden kapanmaya geçilmesine gönderme yaptı.

İşte derginin bu haftaki kapağı: