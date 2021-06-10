Uykusuz dergisinden 'ekonomi' göndermeli kapak: Ne çabuk geldi sıram?

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, kapağında pandemide var olan borçlarını kapatmak için kredi çeken işletme sahiplerinin artmasına ilişkin BDDK verilerinden bir maddeyi paylaşarak, ekonomi mesajı verdi.

Uykusuz, bu haftaki kapağında, bankada sıra bekleyen bir vatandaşa yer vererek "Salgın boyunca geliri sürekli azalan işletme sahiplerinin tek çaresi kredi çekmek oldu. Son bir ayda icra dairelerindeki dosya sayısı geçen seneye göre 1 milyon 752 bin arttı" notunu düştü. Kredi çekeceği anlaşılan vatandaşın elinde ise "128" yazması dikkat çekti.

128'in CHP'nin gündeme getirdiği Merkez Bankası'nda akıbeti sorulan '128 milyar dolar'a gönderme yapıldığı olarak yorumlandı.

İşte Uykusuz'un bu haftaki kapağındaki karikatür: