Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağını Gezi Davası sonrası ceza alan isimlere ayırdı.

Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına Gezi Davası kararını taşıdı. Kapakta “Bilin bakalım ne kararı vericem” yazısının ve duruşma salonundaki bir hakimin görselinin yer aldığı görüldü.

Gezi Davası’nın geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Gezi Direnişini finanse ve organize etmekle suçlanan Osman Kavala müebbet hapis cezası alırken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin verdiği karar yurdun dört bir tarafında protesto edildi.