Uygurlu mahkumlar Tayland'daki gözaltı merkezinden tünel kazıp kaçtı

Tayland'ın güneyindeki Songkhla bölgesinde 20 Uygur mahkumun tutuldukları gözaltı merkezinden tünel kazarak kaçtığı açıklandı. Pazar gecesi firar etmeye çalışan 25 mahkumdan 5'i ise yakalandı.

Mahkumlar, 2014 yılında gözaltına alınan 200'den fazla Uygur arasında yer alıyor.

Yetkililer, mahkumların tutuldukları hücrelerin duvarlarını deldiğini ve battaniyelerini kullanarak Malezya sınırındaki dikenli teller üzerinden geçtiklerini duyurdu.

Tayland'da gözaltına alınan Uygur Türkleri, Türkiye vatandaşı olduklarını söyleyip Türkiye'ye iade edilmek istemişti.

Ancak Taylanda 2015 yılında gözlatında tutulan 100 Uygur Türkü'nü Çin'e iade etti.

Çin hükümeti, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Türk ve Müslüman azınlığa oruç tutmanın yasaklanması gibi bazı baskılar uygulamakla suçlanıyor. Çin ise bu suçlamaları reddederek onların "yasadışı göçmen" olduğunu savunuyor.