Uygur Türkü aktivist, Fas'ta Çin'in talebiyle gözaltına alındı

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Fas'ta yetkililer, Interpol'ün Çin'in talebiyle çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle Uygur Türkü bir aktivisti gözaltına aldı.

Aktivistler İdris Hasan isimli aktivistin tutuklanmasını Pekin'in siyasi gerekçelerle istediğini savunuyor ve Çin'e iade edilmesinden korkuyor.

Fas polisi, bir Çin vatandaşının kırmızı bülten doğrultusunda 20 Temmuz'da İstanbul'dan Kazablanka'ya uçtuktan sonra havalimanında gözaltına alındığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Terör organizasyonları listesinde bulunan bir örgütün parçası olduğu şüphesiyle hakkında Interpol'ün yayımladığı bir kırmızı bülten bulunuyordu" denildi.

Fas polisi, tutuklanan vatandaşın adını açıklamasa da STK'lar, gözaltına alınan vatandaşın Hasan olduğunu tespit etti.

Yakınlarına göre 33 yaşındaki Hasan, 2012'den bu yana Türkiye'de yaşıyordu.