T24 LogoT24 Logo
Dünya

UYGUR TÜRKLERİNDEN ABD'DE ÇİN'İ PROTESTO WASHINGTON (A.A)

02 Ekim 2010 10:41

-UYGUR TÜRKLERİNDEN ABD'DE ÇİN'İ PROTESTO WASHINGTON (A.A) - 02.10.2010 - ABD'de yaşayan bir grup Uygur Türkü, Çin'i protesto etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Çin'in Doğu Türkistan'ı 61 yıl önce işgalinin yıldönümü dolayısıyla toplandıklarını" belirterek, "Doğu Türkistan'a Özgürlük" istedi. Grup, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen yıl yaşanan olayları hatırlatan pankartlar da taşıyarak, olaylardan dolayı Çin'i kınadı. Grupta yer alanlardan bazıları, Urumçi olaylarından kaçarak ABD'ye geldiklerini ve acı dolu günler yaşadıklarını anlattı.  Çin hükümetinin verdiği rakamlara göre, Urumçi'de geçen yıl 5 Temmuzda meydana gelen olaylarda 197 kişi ölmüş, 1700'den fazla kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24