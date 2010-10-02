-UYGUR TÜRKLERİNDEN ABD'DE ÇİN'İ PROTESTO WASHINGTON (A.A) - 02.10.2010 - ABD'de yaşayan bir grup Uygur Türkü, Çin'i protesto etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Çin'in Doğu Türkistan'ı 61 yıl önce işgalinin yıldönümü dolayısıyla toplandıklarını" belirterek, "Doğu Türkistan'a Özgürlük" istedi. Grup, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen yıl yaşanan olayları hatırlatan pankartlar da taşıyarak, olaylardan dolayı Çin'i kınadı. Grupta yer alanlardan bazıları, Urumçi olaylarından kaçarak ABD'ye geldiklerini ve acı dolu günler yaşadıklarını anlattı. Çin hükümetinin verdiği rakamlara göre, Urumçi'de geçen yıl 5 Temmuzda meydana gelen olaylarda 197 kişi ölmüş, 1700'den fazla kişi yaralanmıştı.