Uygur lider Kadir Çin'e baskı istedi



Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, Çin'i ülkedeki azınlıkların kültürlerini yok etmekle suçlayarak, demokratik ülkelerden, Çin'e azınlık politikalarını değiştirmesi için baskı yapmasını istedi.



Kadir, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen "Asya'da Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları" konferansında yaptığı konuşmada, Çin'in, ülkedeki azınlıkların kültürlerini yok ederek, asimilasyonu artırdığını söyledi.



Rabia Kadir, "Uluslararası toplum, demokratik ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarına Çin'e baskılarını artırmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.



Kadir, Uygur halkının haklarını iyileştirmek için barışçı yollar kullandığını, Çin hükümetine doğrudan masaya oturma çağrısı yaptığını da belirtti.



Prag'daki Çin Büyükelçiliği, Kadir ve Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nın konferansa katılmasını protesto ederek, Kadir'in amacının "ayrılıkçı görüşleri teşvik etmek" olduğunu öne sürmüştü.



Dalay Lama da konferansta dün yaptığı konuşmada, Kadir'e destek vermişti. Bu arada konferans çerçevesinde ayrıca Kadir hakkındaki "Aşkın 10 Hali" adlı film gösterildi.

