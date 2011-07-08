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Spor

UYGUN VE KARAN'IN SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLDİ ESKİŞEHİR (A.A)

08 Temmuz 2011 00:32

-UYGUN VE KARAN'IN SÖZLEŞMELERİ FESH EDİLDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 07.07.2011 - Eskişehirspor Kulübü yönetimi, futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan teknik direktör Bülent Uygun ile eski futbolcu ve sportif direktör Ümit Karan'ın sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini açıkladı. Eskişehirspor resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör Uygun ile eski futbolcu ve sportif direktör Karan'ın sözleşmelerini 3 Temmuz'da dondurma kararı aldıkları hatırlatılan açıklamada, ''Daha önceden dondurmuş bulunduğumuz Bülent Uygun ve Ümit Karan'ın sözleşmelerini Eskişehirspor Kulübü olarak tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız'' denildi.

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