T24 LogoT24 Logo
Spor

UYGUN'UN CEZASINA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 00:18

-UYGUN'UN CEZASINA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 -  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a Profesyonel Futbol disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti. Yapılan açıklamada, Bülent Uygun'un itirazı üzerine duruşmalı toplantı gerçekleştirildiği aktarılırken, 8 maçlık cezayla ilgili olarak yerinde görülmeyen yürütmeyi durdurma talebinin oy birliğiyle reddedildiği aktarıldı. Öte yandan, yine yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında 4'er maç ceza alan Eskişehirsporlu Ümit Karan, Ordusporlu Volkan Arslan ve Elazığsporlu Mehmet Ozan Tahtaişleyen'in cezalara yaptıkları itirazlar da reddedilirken, Konyasporlu Mehmet Sedef ile Çaykur Rizesporlu Koray Avcı'nın itirazlarının da kabul görmemesine karşın, bu iki oyuncunun 19 Kasım Cuma günü saat 16.30'da duruşmalı toplantıya çağrıldıkları belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24