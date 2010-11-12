-UYGUN'UN CEZASINA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a Profesyonel Futbol disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti. Yapılan açıklamada, Bülent Uygun'un itirazı üzerine duruşmalı toplantı gerçekleştirildiği aktarılırken, 8 maçlık cezayla ilgili olarak yerinde görülmeyen yürütmeyi durdurma talebinin oy birliğiyle reddedildiği aktarıldı. Öte yandan, yine yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında 4'er maç ceza alan Eskişehirsporlu Ümit Karan, Ordusporlu Volkan Arslan ve Elazığsporlu Mehmet Ozan Tahtaişleyen'in cezalara yaptıkları itirazlar da reddedilirken, Konyasporlu Mehmet Sedef ile Çaykur Rizesporlu Koray Avcı'nın itirazlarının da kabul görmemesine karşın, bu iki oyuncunun 19 Kasım Cuma günü saat 16.30'da duruşmalı toplantıya çağrıldıkları belirtildi.