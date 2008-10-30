'Uygun'u örnek alıyorum'



Hakan Şükür, geleceği hakkındaki planlarını ve Türk futboluyla ilgili düşüncelerini anlattı. İleride teknik direktörlük yapabileceğinin sinyallerini veren tecrübeli futbolcu, Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun'a da övgüler yağdırdı.







Hakan Şükür, geleceği hakkındaki planlarını ve Türk futboluyla ilgili düşüncelerini NTV Spor'a anlattı. Tecrübeli futbolcu, gelen teklifleri ailesi ile birlikte değerlendirdiğini söyledi.



Türk futbolunda istikrar sorunu olduğunu belirten Hakan Şükür, Anadolu takımları ile üç büyükler arasında artık büyük fark kalmadığını düşünüyor.



Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif alan Hakan Şükür, futbol hayatını nerede sürdüreceğine henüz karar vermedi. Ocak ayına kadar kararını belirleyeceğini ifade eden tecrübeli futbolcunun, uzun vadeli gelecek planları arasında ise spor okulları açmak var.



"Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok cazip teklifler aldım" diye konuşan Şükür, "Herkesin düşündüğü gibi son bir transferle para kazanmanın peşinde değilim. Bir aile babası olarak kararımı ailem ile birlikte vereceğim gidip gitmemek benim elimde. Yurtdışında yaşadığım tecrübeleri genç sporcularla paylaşmak için bir spor akademisi kurmak istiyorum" dedi.



Türk futbolunda istikrar sorunu olduğunu belirten Hakan Şükür, ileride antrenörlüğü seçmesi halinde hedeflerinin büyük olacağını vurguladı. Tecrübeli futbolcu, Turkcell Süper Lig'de Bülent Uygun'un iki sezondur önemli bir başarı yakaladığına da dikkat çekti.



Elinde antrenörlük lisansının olduğunu söyleyen Şükür, "İleride teknik direktörlük yaparsam yüksek hedeflerin peşinde koşmak isterim. Bu konuda en büyük örnek Bülent Uygun'dur. Sivasspor'un kadrosu 2 yıl içerisinde oluştu bu kadro Bülent Uygun'un başarısıdır" diye konuştu.



Ligde Sivasspor, Gaziantepspor, Ankaraspor ve Kayserispor'un başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyen Hakan Şükür, Anadolu takımları ile üç büyükler arasında artık büyük fark kalmadığını da sözlerine ekledi.

