Uygunsuz dolum yapan 6 su şirketi yeni numunelerle üretim izni aldı

Sakarya'da damacana su üretiminde uygunsuzluk belirlenen 6 işletmeden yeni numuneler alındığı, işletmelerin analiz sonuçlarına göre üretime devam edebilecekleri belirtildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne 26 Temmuz'da ilettiği talimat gereğince su işletmelerinde dolumu yapılan 19 litrelik damacanalardan örnek alındığı ve analiz için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Ağustos Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla analiz sonuçları “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uygun olmayan işletmelerin kamuoyuna duyurulduğu anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ifade edilen su işletmeleri, 3 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde, Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri tarafından üretim yerlerinde ziyaret edilmek suretiyle konu ve süreç hakkında (kontrol analiz sonuçları olumlu çıkana kadar geçici olarak damacana su üretiminin yapılmaması gerektiği yönünde) bilgilendirilmiş ve uyarılmışlardır.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 4 Ağustos Cumartesi günü Buzdağı ve Kardelen adlı su işletmelerinden kontrol numunesi alınarak Hıfzıssıhha laboratuvarlarına gönderilmiştir. Bazı işletmelerden (EDK Lara, Hazar Vox Nida, Hünkar) kendi talepleri doğrultusunda 6 Ağustos Pazartesi günü kontrol örneği alınmıştır. Bir adet işletmemiz ise (Revan) henüz kontrol numunesi gönderme talebimize olumlu cevap vermemiştir. Halen kontrol analiz sonuçları beklenmektedir. Kontrol analiz sonuçları uygun çıkacak olan su işletmeleri damacana su üretimine devam edebileceklerdir.

Ülkemiz genelinde yürütülmekte olan bu çalışmada sadece 19 litrelik damacana sular değerlendirilmeye alınmış olup, tek kullanımlık pet formlarla ilgili herhangi bir çalışma yapılamamıştır.”