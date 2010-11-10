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Spor

UYGUN'A 8, KARAN VE AVCI'YA 4 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 00:53

-UYGUN'A 8, KARAN VE AVCI'YA 4 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu, teknik adam  ve futbolcu temsilcisine çeşitli cezalar uygularkan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a 8 maç ceza verdi.  Yapılan toplantıda Galatasaraylı Serdar Özkan, Eskişehirsporlu Ümit Karan, Çaykur Rizesporlu Koray Avcı, Kasımpaşasporlu Murat Şahin, Ordusporlu Volkan Arslan ve Konyasporlu Mehmet Sedef'e de 4 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

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