-UYGUN'A 8, KARAN VE AVCI'YA 4 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yetkisiz menajerlik soruşturması kapsamında çok sayıda futbolcu, teknik adam ve futbolcu temsilcisine çeşitli cezalar uygularkan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a 8 maç ceza verdi. Yapılan toplantıda Galatasaraylı Serdar Özkan, Eskişehirsporlu Ümit Karan, Çaykur Rizesporlu Koray Avcı, Kasımpaşasporlu Murat Şahin, Ordusporlu Volkan Arslan ve Konyasporlu Mehmet Sedef'e de 4 maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.