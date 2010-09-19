-UYGUN: ZAMAN BUCASPOR'UN LEHİNE İŞLİYOR İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Bucaspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ''Zaman, Bucaspor'un lehine işliyor'' dedi. Bülent Uygun, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı kutladığını belirterek, Bucaspor'un büyük maçlarda iyi bir takım olduğunu gösterdiğini söyledi. Galatasaray maçında alacakları bir galibiyetin camia ve takım için moral olacağını bildiklerini, ancak bunu başaramadıklarını kaydeden Uygun, ''Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Elbette eksiklerimiz var, ama zaman Bucaspor'un lehine işliyor. Sahada kazanmaya odaklanmış bir takım vardı. Yediğimiz gol, beklemediğimiz bir anda oldu. Bucaspor, yoluna devam ediyor. Gelecek hafta Bursa'da zorlu bir müsabaka oynayacağız'' dedi. Uygun, Leko'nun yerine Dahmane'yi oyuna almasıyla ilgili bir soruya, futbolun hamleler oyunu olduğunu, bu hamlelerin bazen karşılığının alınabileceğini ifade etti. Atatürk Stadı'nın zeminine de değinen Uygun, ''Bu saha ne İzmir'e ne Türk futboluna yakışıyor. Sorumluların gerekli şeyleri yapması gerekiyor'' dedi. Bucaspor-Galatasaray karşılaşmasını 27 bin 936 kişi izlerken, hasılat da 868 bin 600 lira olarak gerçekleşti. Bucaspor'un ligin ilk haftasında oynadığı Beşiktaş maçını 21 bin 601 kişi izlemiş, hasılat da 888 bin 675 lira olmuştu. Bucaspor yönetimi, Galatasaray maçı bilet fiyatlarında Beşiktaş müsabakasına göre indirim yapmıştı.